Мусульмане России начали сбор средств для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

7 фев. 22:57

Деньги собирает благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман России.

Российские мусульмане начали собирать средства для помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии. Об этом рассказали в Духовном управлении мусульман (ДУМ) России.

Там принесли соболезнования родным и близким погибших от имени россиян, а также сообщили, что сбор средств в пользу пострадавших начал благотворительный фонд "Закят" ДУМ России.

Кроме того, в организации напомнили, что помощь, оказываемая в рамках благотворительных проектов ДУМ, направляется не только мусульманам, но и представителям других конфессий.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", масштабное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Жертвами стали около 5 тыс человек.