В МАГАТЭ не верят, что Москва передаст Тегерану ядерные технологии

Генеральный директор Международного энергетического агентства (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сомневается в том, что Россия передаст Ирану ядерное ноу-хау.
Он напомнил, что РФ является участником договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому не верит, что Москва решит нарушить его в такой грубой форме.
По мнению Гросси, это нереалистичный сценарий. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что этот процесс было бы сложно скрыть, так как специалисты агентства постоянно посещают Иран с инспекциями, в том числе и он сам.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее на этой неделе в Иране обвинили МАГАТЭ в публикации секретной информации, которую Тегеран просил держать в тайне. Речь идет о докладе по засекреченному объекту ядерной промышленности Ирана в Фордо.
Накануне в Исламской Республике приступили к разработке крупнейшего в стране месторождения урана.