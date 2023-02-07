В МАГАТЭ не верят, что Москва передаст Тегерану ядерные технологии

7 фев. 23:55

В МАГАТЭ уверены в том, что Россия не станет нарушать подписанный ранее договор.

Генеральный директор Международного энергетического агентства (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сомневается в том, что Россия передаст Ирану ядерное ноу-хау.

Он напомнил, что РФ является участником договора о нераспространении ядерного оружия, поэтому не верит, что Москва решит нарушить его в такой грубой форме.

По мнению Гросси, это нереалистичный сценарий. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что этот процесс было бы сложно скрыть, так как специалисты агентства постоянно посещают Иран с инспекциями, в том числе и он сам.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее на этой неделе в Иране обвинили МАГАТЭ в публикации секретной информации, которую Тегеран просил держать в тайне. Речь идет о докладе по засекреченному объекту ядерной промышленности Ирана в Фордо.

Накануне в Исламской Республике приступили к разработке крупнейшего в стране месторождения урана.