Все футбольные матчи в Азербайджане начнутся с минуты молчания

7 фев. 23:40

Речь идет об играх, которые пройдут под эгидой АФФА.

Ближайшие футбольные матчи в Азербайджане начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате сильного землетрясения, случившегося в Турции 6 февраля. Об этом сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В частности, с минуты молчания начнутся встречи Региональной лиги и турниров всех возрастных групп.

Напомним, как сообщал" Вестник Кавказа", 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение. Согласно последним данным, его жертвами стали до 5 тыс человек. Власти Турции объявили в стране общенациональный траур.

Ранее сегодня МИД Азербайджана сообщил, что эвакуирует из Турции своих студентов и граждан, которым необходима неотложная помощь.