Почти два десятка новых построек появится в аэропорту Грозного

В результате реконструкции аэропорт в Грозном прирастет 18 зданиями, рассказал глава Чечни по итогам проверки хода работ.
По его словам, в их числе будут новый терминал. Его площадь составит 33 тыс кв м. Планируется также построить и отдельный командно-диспетчерский пункт.
Рамзан Кадыров уточнил, что в данный момент идут земляные работы, в частности, создается котлован, на котором будет возведен аэровокзал.
Кроме того, активно строится взлетно-посадочная полоса.
Глава Чечни добавил, что для аэровокзала был разработан авторский проект - другого такого здания в России не будет.
Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в октябре зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что основные работы над терминалом и ВПП должны быть завершены в 2024 году.