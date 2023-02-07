Самолет-амфибия МЧС России прилетит в Турцию для тушения пожара в порту

7 фев. 22:48

Воздушное судно отправится в Турцию по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В Турцию прилетит самолет-амфибия Бе-200, принадлежащий МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Воздушное судно примет участие в тушении сильного пожара в порту Искендеруна.

Накануне в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение, после которого в порту города вспыхнул пожар. Согласно последним данным, в зоне пожара находятся по меньшей мере 1,5 тыс контейнеров.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", министерство экономического развития РФ призвало россиян не ездить в сейсмоопасные районы Турции - в Кахраманмараш, Малатью, Диярбакыр и Газиантеп.