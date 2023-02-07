Российский завод Volkswagen заинтересовал Казахстан

7 фев. 21:59

Компания из Казахстана может приобрести завод Volkswagen в Калуге.

Автомобильный завод Volkswagen в Калуге могут приобрести АФК "Система" и казахстанский автопроизводитель Allur, имеющий китайских акционеров.

Как сообщает "Ъ", если сделка будет совершена, завод возобновит выпуск моделей немецкого бренда. Поставки могут идти из Турции и Китая.

В российском Volkswagen заявили, что в настоящее время рассматриваются различные сценарии, среди них - продажа активов компании третьей стороне. Отметим, что с марта 2022 года завод находится в простое.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года Китай стал главным поставщиком в Россию легковых автомобилей.

