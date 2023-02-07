Автолюбителей Ставрополья предупредили о мощном снегопаде

7 фев. 22:28

Сотрудники МЧС сообщили о том, что завтра на Ставрополье ожидается мощный снегопад.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 7 февраля в Ставропольском крае ожидается сильные снегопад. В связи с ухудшением условий для передвижения на авто, возможен рост аварий.

В этой связи спасатели и автоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, отказаться от рискованных маневров и соблюдать все ПДД.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что дорожное движение в пригороде Ставрополя восстановлено после обильного снегопада.