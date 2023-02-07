Нальчик обзаведется литературным салоном

7 фев. 23:25

Салон откроется на базе городской библиотеки.

В столице Кабардино-Балкарии появится литературный салон, сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что новое заведение откроется на базе центральной библиотеки Нальчика. В прошлом году она трансформировалась в модельную с интернет-кафе и коворкингом. Теперь жители и гости города смогут посещать встречи читательских клубов, разговаривать об искусстве и вести дискуссии.

Открытие салона запланировано на 17 февраля.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о конкурсе на звание лучшего учителя языка и литературы в Карачаево-Черкессии, который пройдет осенью.