"Яндекс" научит программированию старшеклассников Астаны и Алматы

8 фев. 2:45

Уже в нынешнем году школы "Яндекса" в Астане и Алматы обновят программу и начнут преподавать казахстанским старшеклассникам основы программирования на языке Python.

Представители российской IT-компании "Яндекс" обсудили с вице-министром науки и высшего образования Казахстана Камилем Акатовым планы по обновлению программы своих школ в Астане и Алматы.

Новая программа позволит ученикам старших классов мегаполисов, прошедшим отбор, освоить промышленный язык программирования Python, научиться создавать веб-приложения и пользовательские интерфейсы, а также помогут им запустить собственные проекты, передает "АиФ Казахстан".

Уже сейчас старшеклассники могут решать задачи, которые под силу лишь с которыми каждый день сталкиваются разработчики программ, и получают знания, которые пригодятся в любой технологичной среде. В новом учебном году "Яндекс" готов нарастить число таких площадок, рассказал директор по связям с государственными органами на международных рынках "Яндекс Go" Максим Козлов.

Российский проект работает в Казахстане с октября 2017 года, а его выпускники участвуют во многих крупных международных хакатонах и олимпиадах, а также успешно поступают в профильные вузы, в том числе зарубежные.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в текущем 2023 году в Карачаево-Черкесии впервые откроется центр развития одаренных школьников в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий "IT-куб".