Русские добровольцы пытаются помочь турецким друзьям

В свое время чудовищные по своим последствиям природные катастрофы, потрясавшие советские города Ашхабад (1948), Северо-Курильск (1952), Ташкент (1966), Спитак (1988 год) продемонстрировали не только неготовность тогдашних властей эффективно справляться с последствиями столь масштабных бедствий, но и удивительную сплоченность советских людей.

В пострадавшие города бросались добровольцы-спасатели из всех республик Советского Союза: крепкие парни разных профессий и специальностей, много студентов. Разбирали завалы, выносили трупы, искали выживших. Уже тогда было очевидным, что с последствиями таких масштабных катастроф можно справиться только международными усилиями.

Русская ментальность

После развала СССР, а особенно в последнее время, стало модным говорить о неорганизованности россиян, их "ватности" - даже не столько в отрицательной коннотации категорий современной политики, сколько имея в виду их аморфность, безразличие, вялость. Однако вчерашнее разрушительное землетрясение в Турции со всей очевидностью продемонстрировало, что перед русскими, которых в этой стране к настоящему моменту оказалось немало, не стоит вопрос: отсидеться или рвануть на помощь. Выяснилось, что в экстренных ситуациях природа берет свое, и на первый план выходят такие черты менталитета как взаимопомощь, жертвенность, щедрость, широта русской души.

Сети в помощь

В век интернета организоваться стало намного проще, чем в 35 лет назад: через русскоязычные чаты в соцсетях активисты собирают еду, предметы личной гигиены, теплые вещи, палатки, спальные мешки, медикаменты для пострадавших, сами отвозят все необходимое к местам трагедии. Те, кто непосредственно занимается сбором гуманитарной помощи, говорят, что от желающих помочь нет отбоя.

Кровь и завалы

В чатах многие пишут, что готовы сдать кровь, но по местным правилам для этого нужно иметь вид на жительство и владеть турецким языком для собеседования с врачом, поэтому многим россиянам отказывают, сообщают западные СМИ. Та же история с разбором завалов: многие хотят помочь, но местные власти пока не принимают гражданских волонтеров - здесь нужна помощь профессионалов. Прошел слух, что если профессионалов не будет хватать, волонтеров все же привлекут, поэтому многие собрали вещи и сидят на чемоданах, точнее - на рюкзаках. Да и в пострадавшие районы попасть непросто – дороги или разрушены, или забиты грузовиками. Но так или иначе каждый пытается поддержать своих турецких друзей в эти дни.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о влиянии природных катастроф на политику и вспоминал самые разрушительные землетрясения XXI века.