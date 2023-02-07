Зурабишвили призвала Саакашвили отпустить Грузию

7 фев. 21:34

Президент Грузии обратилась с призывом к Саакашвили.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась с призывом к своему предшественнику, бывшему лидеру страны, а ныне оппозиционеру Михаилу Саакашвили оставить политику. По ее словам, сделав подобный шаг Саакашвили «перестал бы держать в заложниках страну и оппозицию».

Зурабишвили, выразила уверенность в том, что оппозиционер должен признать свои преступления.

Также президент Грузии акцентировала внимание на том, что освобождение Саакашвили приведет к тому, что его действия могут негативно отразиться на репутации страны, что приведет к снижению шансов Грузии вступить в Евросоюз.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что суд принял решение не выпускать Саакашвили на свободу.