СНГ и Грузия помогают Турции справиться с последствиями землетрясения

7 фев. 20:23

Спасатели из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы Таджикистана и Грузии уже прибыли на юго-восток Турции, где накануне произошло самое разрушительное землетрясение последних десятилетий.

Российских специалистов и все необходимое оборудование на место поисково-спасательных работ доставили самолеты МЧС. В круглосуточном режиме им предстоит разбирать завалы, искать погибших, оказывать первую помощь раненым.

Значительную помощь турецкому народу оказывает и Азербайджан, который направил в Турцию несколько самолетов со спасателями и гуманитарными грузами.

В настоящее время азербайджанские специалисты уже приступили к поисково-спасательной операции Кахраманмараше – городе, который в наибольшей степени пострадал от натиска стихии.

Кроме того, Азербайджан направил в Турцию передвижной полевой госпиталь МЧС со всем необходимым оборудованием.

Не остались в стороне от трагедии, постигшей Турцию, и Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Грузия. В соответствии с распоряжениями первых лиц государств, в районы наиболее пострадавшие от землетрясения прибыли самолеты со спасателями, медиками, техникой и гуманитарной помощью.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о наиболее разрушительных землетрясениях XXI века.