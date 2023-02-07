Влияние природных катастроф на политику

Главной мировой новостью остается катастрофическое землетрясение на границе Турции и Сирии. Масштабы разрушений и человеческих жертв уточняются, но уже сейчас очевидно, что речь идет о тысячах погибших и оставшихся без крова. Подземные толчки еще продолжаются, их воздействие ощущается не только в пострадавших районах, но и в столицах двух стран.

Сирия

Для Сирии, которая уже который год находится в состоянии затянувшегося конфликта, природный катаклизм создает новые и очень серьезные вызовы – необходимость оказывать медицинскую и материальную помощь пострадавшим регионам (Алеппо, Хама и Латакия), не располагая при этом значительной ресурсной базой. И самое главное, что часть этих территорий контролируется антиправительственными силами, которые вряд ли будут готовы действовать солидарно с властями даже в столь критической для страны ситуации.

Турция

Не менее сложная ситуация в Турции, где в мае должны пройти выборы. От того, насколько эффективно и решительно будут действовать власти страны зависит авторитет и уровень поддержки со стороны населения правящей партии и лично Эрдогана. Действия правительства Турции в нынешних условиях должны носить экстраординарный характер, ведь экономический ущерб от природного катаклизма может оказаться значительным. Министерство природных ресурсов иракского Курдистана уже объявило о приостановке экспорта нефти в Турцию. Операции на нефтяном терминале Джейхан на юге Турции также были приостановлены. На финансовых рынках фиксируется падение лиры и акций ряда турецких компаний. С другой стороны, резко вверх на Стамбульской бирже пошли акции компаний, производящих стройматериалы и цемент: Nuh Cimento, OYAK Cimento, Nigbas Nigde Beton и Konya Cimento за день прибавили уже 10%.

С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что турецкое руководство при поддержке международного сообщества приложит максимальные усилия для преодоления последствий катастрофы, ориентируясь на события 1999 года, когда последствия более разрушительного по масштабам Измитского землетрясения (более 18 тыс. погибших и 6,5 млрд материального ущерба) были преодолены в сжатые сроки.

Качество строительства

Уже звучат вопросы относительно качества строительства жилых объектов с сейсмоопасной зоне. Во время измитской катастрофы около 120 тыс. зданий было повреждено, а 20 тыс. объектов просто обрушилось, причем одной из главных причин обрушений было признано нарушение строительных норм, использование подрядчиками некачественных материалов. Нет гарантий, что за 24 года частные компании перестроили свое отношение к выполнению установленных нормативов в сейсмоопасной зоне. В любом случае политические последствия природного катаклизма еще только предстоит просчитать. Сейчас главное – спасение людей.

Великий циклон 1970 года

Одним из самых показательных примеров влияния природных катастроф на политическую ситуацию стали события ноября 1970 года, когда на территорию Восточного Пакистана (ныне Бангладеш) и индийской Западной Бенгалии обрушился самый губительный циклон за всю современную историю. Около 500 тыс. человек погибли вследствие Великого циклона или циклона Бхола, масштабы финансовых потерь исчислялись сотнями миллионов долларов. Правительство Пакистана во главе с генералом Яхья ханом проявило некомпетентность как с точки зрения эффективности предупредительных мер, так и в вопросах оказания помощи пострадавшим. Не более 1% населения затронутых циклоном районов успело перейти в безопасные места.

Ошибка Яхьи хана

Военные вертолеты сумели достичь зоны циклона с большим опозданием, ссылаясь на препятствия со стороны приграничной Индии. При том Яхья хан не стал отменять выборы, назначенные на конец 1970 года, что, в конечном счете, стало его фатальной ошибкой, поскольку в Восточном Пакистане оппозиция взяла 160 мест из 162. Еще большее негодование жителей восточных провинций вызвал тот факт, что не пакистанские военные, а британский спецназ занимался разбором завалов. Будущий первый президент Бангладеш Муджибур Рахман отметил: "У нас такая большая армия, но хоронить наших мертвых она предоставила британским морским пехотинцам".

Не лучше обстояло дело и с финансовой помощью. Фактически главным "оператором" по сбору средств для Восточного Пакистана стали международные организации. Знаменитый "битл" Джордж Харрисон организовал первый в истории рок-музыки "концерт в помощь" - Concert for Bangladesh. В дальнейшем подобный формат культурной поддержки станет обыденным явлением, но для 1970-1971 года это был настоящий прорыв.

Последствия

Результатом беспомощности правительства стала война 1971 года Пакистана против оппозиции в восточных провинциях, в которую на финальном этапе включилась Индия. Она закончилась поражением Яхьи хана и созданием нового независимого государства – Бангладеш. Именно так и реализуется влияние природных катастроф на большую политику – не природа, а некомпетентность, коррупция и неэффективная помощь пострадавшим создают угрозы и риски для действующей власти. Силы природы в подобных случаях не более чем катализаторы уже существующих проблем.

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