США в конце 2022 года увеличили экспорт в Россию

7 фев. 18:45

В декабре прошлого года американский экспорт в РФ вырос по сравнению с ноябрем почти в два раза.

В конце 2022 года США увеличили товарооборот с Россией, свидетельствуют данные американской статистики.

В частности, экспорт США в РФ в декабре вырос до $112,8 млн. Это почти в два раза больше, чем в ноябре, когда объем экспорта составил $62,6 млн.

Что касается импорт в США из России, то в декабре он составил $638,4 млн (в ноябре - $594,3 млн).

В целом за 2022 год экспорт США в Россию составил $1,7 млрд ($6,4 млрд в 2021 году), а импорт - $14,46 млрд ($29,6 млрд годом ранее). В частности, в декабре 2021 года экспорт США в Россию находился на отметке в $547,3 млн, а импорт – около $1,9 млрд.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в обозримом будущем РФ не рассчитывает на улучшение отношений с США. В Кремле отметили, что на данный момент российско-американские отношения находятся в самой низшей точке.