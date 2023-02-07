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Жители Геленджика остаются без света

Жители Геленджика остаются без света
Непогода в Геленджике оставила без электроэнергии около двух тысяч человек.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о том, что в результате непогод в городе произошли перебои с подачей электроэнергии. На места аварий оперативно прибыли Электромонтажные бригады

По его словам,  настоящее время восстановительные работы продолжаются.

Напомним, что вследствие разгула стихии 8 февраля в Геленджике и Новороссийске были отменены занятия в школах.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что непогода останавливала движение транспорта у Ставрополя.  

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