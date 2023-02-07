Жители Геленджика остаются без света

7 фев. 18:05

Непогода в Геленджике оставила без электроэнергии около двух тысяч человек.

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о том, что в результате непогод в городе произошли перебои с подачей электроэнергии. На места аварий оперативно прибыли Электромонтажные бригады

По его словам, настоящее время восстановительные работы продолжаются.

Напомним, что вследствие разгула стихии 8 февраля в Геленджике и Новороссийске были отменены занятия в школах.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что непогода останавливала движение транспорта у Ставрополя.