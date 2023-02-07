Транспорт у Ставрополя сдвинулся с мертвой точки

7 фев. 17:52

Ставропольские автоинспекторы проинформировали о том, что движение в городе восстановлено.

По данным региональной Госавтоинспекции ограничения движения, введенное ранее на дороге у краевой столицы из-за сильного снегопада, было отменено после обработки дорог. Кроме того, отмечается, что снег в городе прекратился.

Последствия разгула снежной стихии на дорогах города устраняло около восьми десятков единиц техники.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что накануне из-за гололедицы на трассе из Минвод в Кисловодск произошла авария с участием 23 авто.