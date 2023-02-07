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Электроэнергию в Нальчике будет учитывать специальная система

Электроэнергию в Нальчике будет учитывать специальная система
В Нальчике установят интеллектуальную систему учета электроэнергии для юридических лиц.

В этом году в Нальчике для всех юрлиц будет установлена интеллектуальная система по учету потребления электроэнергии. Планируется, что всего в городе будет установлено около шести тысяч подобных приборов.
Стало известно, что монтаж подобных устройств уже начался. Помимо точного учета потребляемого электричества система будет фиксировать вмешательство в работу электросчетчиков и оповещать об этом. Кроме того, с помощью такой системы от энергопотребления будут оперативно отключаться должники. Планируется, что проект будет завершен в следующем году. 

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что благодаря модернизации уличного освещения во Владикавказе станет светлее. 
 

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