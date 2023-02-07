Майкоп прирастет новым микрорайоном

7 фев. 16:54

Столица Адыгеи станет больше – на востоке Майкопа планируют построить новый микрорайон, в котором, помимо 13 больших многоэтажных домов, будут созданы социальные объекты и все необходимая инфраструктура.

Власти Адыгеи планируют создать на территории за микрорайоном Михайлова в восточной части Майкопа новый микрорайон, включающий в себя 13 больших многоэтажных жилых домов: совещание по этому вопросу сегодня провел глава республики Мурат Кумпилов.

Комплексная застройка будет включать не только жилые дома, но и всю необходимую инфраструктуру, а это и социальные объекты, и аптеки, и собственный МФЦ, и банки, и общественный транспорт. Конечно, у микрорайона будет собственная котельная и коммунальные сети, передает портал Юга.ру.

В роли застройщика новых площадей поработает ЗАО "ОБД", с ним уже заключен соответствующий договор. Планируется, что в масштабный проект будет инвестировано около 7 млрд рублей.

Строительство начнется в текущем 2023 году, согласование всех необходимых для этого процедур и утверждение проектной документации уже завершается, а строители готовят площадку для будущих домов, для создания инфраструктуры уже выделены бюджетные кредиты.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в скором времени в Дагестанских Огнях заработает завод по производству строительных блоков, который существенно облегчит работу строителям при возведении стен домов.