Дело о воровстве, побоях и стрельбе в сослуживца расследуют в армии Армении

7 фев. 16:53

Следком представил детали инцидента с неуставными отношениями, произошедшего два месяца назад.

Армянские военные украли солдатские консервы, а будучи уличенными в краже, устроили драку, так что один из них едва не застрелил другого. Подробности запутанного дела рассказали в Следственном комитете Армении.

Что произошло?

ЧП случилось 3 декабря. Тогда в Минобороны РА рассказали, что солдат был ранен из огнестрельного оружия, он находился в крайне тяжелом состоянии. Никаких деталей в ведомстве не предоставили.

Причины и мотивы

На данный момент установлено, что военные Г.Х. и Г.П. похитили консервы, предназначавшиеся для солдат. Узнав об этом, старший лейтенант Г.Б. рассердился и, прибегнув к помощи сослуживцев, избил одного из похитителей.

Затем уличенные в воровстве начали спор друг с другом, и в итоге Г.П. выстрелил в бедро оппоненту.

Аресты

В рамках уголовного дела под арест взяты старший лейтенант Г.Б., который умолчал о ЧП, чтобы скрыть его, и Г.П.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в Армении арестовали военного, передававшего секретные сведения иностранным спецслужбам. Его разоблачила СНБ РА.