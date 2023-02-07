РАН: в Крыму может произойти схожее по силе с турецким землетрясение

7 фев. 16:33

Ученые РАН полагают, что в российском Крыму возможно землетрясение, по силе сравнимое с турецким, поскольку полуостров находится в том же сейсмическом поясе, что и Турция.

Землетрясение, сравнимое по масштабам с нынешним турецким, однажды может случиться в Крыму: полуостров входит в тот же сейсмический пояс, заявил во вторник.

Крым входит в тот же Альпийско-Гималайский пояс, что и Турция, и повторение в нем такого же сейсмособытия вполне реально, - поведал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков, передает РИА Новости.

Напомним, накануне ранним утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, ставшее самым сильным в стране с 1939 года. Днем того же дня страну потрясло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших по последним данным превышает 4,3 тысячи человек, раненых насчитывается более 20 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, в 10 турецких провинциях действует чрезвычайное положение сроком в три месяца.