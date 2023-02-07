В МИД РФ обсудили с послом Турции ситуацию на Южном Кавказе

7 фев. 16:30

Михаил Галузин и Мехмет Самсар согласились в необходимости продолжать действия для мира и стабильности.

Замглавы МИД РФ и посол Турции провели встречу, в ходе которой тщательно обсудили положение дел на Южном Кавказе.

Михаил Галузин и Мехмет Самсар озвучили обоюдный настрой на дальнейшие действия для укрепления мира и стабильности, нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также Анкарой и Ереваном.

Российский дипломат еще раз выразил соболезнования в связи с унесшим тысячи жизни землетрясением в Турции.

Уточняется, что переговоры велись в конструктивном духе, которым в целом отличаются отношения между Россией и Турцией.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 30 января прошли переговоры Галузина с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы.