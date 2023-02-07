Разгулявшаяся непогода отменила занятия в школах Новороссийска и Геленджика

7 фев. 16:00

Обрушившаяся на Кубань непогода вынудила краевые власти отменить занятия в школах Новороссийска и Геленджика, чтобы уберечь детей.

Погода в отдельных районах Кубани стремительно ухудшается, это стало причиной отмены занятий в школах Новороссийска и Геленджика, поскольку здесь складывается самая сложная обстановка, - написал сегодня в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

В крае вторые сутки продолжается резкое ухудшение погодных условий. Особенно сложная ситуация в Новороссийске и Геленджике из-за сильного ветра и гололеда. Для безопасности детей занятия в школах завтра решили отменить, также особое внимание уделено подъездным путям к Крымскому мосту и накопительным стоянкам для большегрузов, здесь будут организованы дополнительные пункты обогрева, написал Кондратьев, передает "Интерфакс".

По поручению губернатора края дополнительные бригады электриков осуществляют контроль над линиями электропередач, которые могут не выдержать веса налипшего на них снега, и готовы оперативно ликвидировать такие обрывы.

В Центральном районе Новороссийска сегодня с 12:00 мск был введен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сильного ураганного ветра. По предварительным прогнозам синоптиков такая непогода сохранится как минимум до конца завтрашнего дня.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне новороссийские спасатели вынуждены были объявить экстренное предупреждение из-за ураганного ветра, бушующего в регионе.