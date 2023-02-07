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Шесть самых мощных землетрясений XXI века

Мурад Устаров, специально для "Вестника Кавказа"
Шесть самых мощных землетрясений XXI века
Несмотря на весь технический прогресс, человечество по-прежнему бессильно перед тектоническими процессами в земной коре. Мы предлагаем вам вспомнить самые разрушительные землетрясения XXI века.

Землетрясение в Турции и Сирии повергло в шок весь мир. Отголоски стихийного бедствия ощутили также соседи этих стран, и даже сейчас Евразийский континент продолжает трясти в разных уголках. Но эта трагедия - не первая в XXI веке. Давайте обратимся к новейшей истории, где сравнимые землетрясения происходили не раз.

1. Суматра, Индонезия. 2004 год

Самым масштабным землетрясением XXI века принято считать катаклизм, произошедший в Индийском океане в 2004 году. Он повлек за собой цунами, которое унесло под воду ряд территорий Восточной Африки и Индокитая. Главный удар на себя принял индонезийский остров Суматра. Последствия для стран были катастрофическими: помимо того, что стихийное бедствие вошло в тройку крупнейших землетрясений по магнитуде (она составила 9,3), общее число погибших достигло 230 тыс человек. Более того, 1,8 млн жителей лишились крова, а экономический ущерб пострадавших стран превысил $10 млрд.

2. Сычуань, Китай. 2008 год

За 3 месяца до начала Летней Олимпиады в Пекине землетрясение потрясло китайскую провинцию Сычуань, расположенную в самом центре страны. Стихийное бедствие произошло в момент, когда дети находились в школах, а взрослые - на работе. Магнитуду 7,9 в регионе ощутили не только в крупных городах - Пекине и Шанхае - но также в Индии, странах Индокитая и России. Жертвами того землетрясения, по официальным данным, стали 70 тыс китайцев, однако, учитывая число пропавших без вести, их число может достигать 90 тыс человек. Землетрясение нанесло экономический ущерб Китаю в размере более 10 млрд юаней.

3. Порт-о-Пренс, Гаити. 2010 год

Катастрофическое землетрясение магнитудой 7,0 произошло в одной из самых бедных стран мира - Гаити, недалеко от ее столицы Порт-о-Пренса. Итогом стала гибель свыше 222 тыс человек, еще более 300 тыс пострадали, а 1,3 млн лишились своих домов. Экономический ущерб составил порядка 8 млн евро, а сама столица фактически превратилась в руины.

Но и это далеко не все. Помимо человеческих и материальных жертв, стихийное бедствие привело к настоящей гуманитарной катастрофе в стране: мародерство, насилиt, произвол, анархия и образование преступных банд - все это стало следствием произошедшего землетрясения.

4. Япония. 2011 год

Нельзя обойти стороной катастрофу, в которую попала Япония более 10 лет назад. Сильнейшее за всю историю страны землетрясение, случившееся в марте 2011 года, имело магнитуду 9,1 и повлекло за собой цунами, снесшее чуть ли не все юго-восточное побережье страны. Катаклизмы лишили жизни почти 16 тыс человек, а также привели к техногенной катастрофе на японской атомной электростанции "Фукусима-1". Сумма ущерба экономике Японии колеблется в пределах $180-250 млрд.

5. Кашмир, Пакистан. 2005 год

Мощное землетрясение в пакистанской провинции Кашмир произошло 8 октября 2005 года. Магнитуда подземных толчков составила 7,6. Помимо самого Кашмира, серьезно пострадали территории северо-восточного Пакистана, севера Индии и Афганистана. До сих пор произошедшее почти 20 лет назад стихийное бедствие остается самым тяжелым по последствиям в Южной Азии за сто лет.

Землетрясение лишило крыши над головой порядка 3 млн пакистанцев, еще 85 тыс человек погибли, хотя по некоторым данным их число достигло 200 тыс.

6. Кахраманмараш, Турция. 2023 год

Список замыкает катастрофа, о которой говорилось в самом начале этого текста - землетрясение в Турции стало самым мощным стихийным бедствием для республики с 1939 года, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Экспертам и исследователям еще предстоит оценить до конца масштабы этой трагедии, но сейчас с уверенностью можно сказать - землетрясение в Турции стало одной из крупнейших природных катастроф в XXI веке, затронув свыше 13 млн человек.

Точное число погибших будет увеличиваться каждый день, на сегодня известно о 3,5 тыс жертв стихии. Это же касается и Сирии, жители которой ощутили на себе масштабы того же землетрясения. Отголоски отмечались в Израиле, Ираке, странах Южного Кавказа и России. В Турции уже объявлен общенациональный траур, а специалисты утверждают, что афтершоки в стране продлятся еще как минимум на месяц.

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