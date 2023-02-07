МЧС: обильные снегопады провоцируют сход лавин в горах Кавказа

7 фев. 14:23

На ближайшее время в горах Кавказа будет лавиноопасно, в большей степени это относится к горным массивам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, предупредили спасатели.

Обилие выпавшего снега может спровоцировать в отдельных горных районах Карачаево-Черкесии (КЧР) и Кабардино-Балкарии (КБР) сход лавин.

В КЧР они вероятны на высоте свыше 2,5 тыс м и прогнозируются 7-9 февраля, в КБР такая угроза будет действовать 7 и 8 февраля, сообщили в региональных ГУ МЧС, передает "Интерфакс".

Более всего предупреждение касается лыжников-экстремалов, которые могут катанием в неустановленных местах спровоцировать сход снежных лавин, что в первую очередь угрожает им самим и может стать причиной множества чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, а также линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры и перекрытием автодорог и мостов.

В обоих этих регионах уже объявлены штормовые и экстренные предупреждения.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что жителей Сочи призвали не ходить в горы, так как обильные снегопады тоже могут спровоцировать снежные лавины в горах на высоте свыше 1 тыс м.