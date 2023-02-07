У посольства России в Турции нет информации о возможной гибели россиян при землетрясении

7 фев. 14:10

В диппредставительстве заверили, что будут уведомлять заинтересованных лиц по мере поступления сведений.

Посольство РФ в Турции не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о гибели россиянина при землетрясении в Турции.

Ситуация на месте трагедии

Диппредставительство сообщило в своем канале в Telegram, что на данный момент турецкие власти не в состоянии оперативно сообщать о судьбе тех или иных людей, а также о том, есть ли в числе погибших граждане РФ.

Дипломаты напоминают, что на территории, пострадавшей от землетрясения, часто разрушены или разрушены дороги, там может не быть связи, мешает и плохая погода.

В дипмиссии добавили, что в затронутых стихией провинциях нет консульств РФ. В Кахраманмараш, где располагался эпицентр подземных толчков, направились российские дипломаты, они помогают прилетевшим из России спасателям.

Спасательные работы

В посольстве отметили, что последствия ЧП ликвидируют турецкие органы, в спасательных работах участвуют специалисты со всей Турции и из-за рубежа, причем меры для спасения людей реализуются независимо от их гражданства.

Дипломаты пообещали при получении какой-либо информации сразу сообщать о ней всем заинтересованным лицам.

Ранее СМИ со ссылками на источники сообщили, что один россиянин мог погибнуть во время стихийного бедствия в Турции.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Минэкономразвития России настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения сейсмоопасных районов Турции, а именно избегать поездок в Кахраманмараш, Малатью, Диярбакыр и Газиантеп.