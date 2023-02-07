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Два ингушских предприятия попробуют повысить свою производительность

Два ингушских предприятия попробуют повысить свою производительность
Две ингушские компании попробуют увеличить свои производственные мощности и повысить качество работы, экономя на материальных ресурсах.

Два ингушских предприятия, которые будут определены на конкурсной основе, в нынешнем году впервые попробуют поработать в нацпроекте "Производительность труда", сообщила пресс-служба главы региона.

Им предоставят расширенную поддержку Федерального центра компетенций, что ласт им возможность увеличить производство и повысить качество работы, а также сэкономить на сырье и затратах, отметила министр экономического развития региона Эсет Тумгоева, передает ТАСС.

Также эти предприятия опробуют на себе программы бережливого производства, проведут анализ процессов, выявят потери и внедрят инструменты для снижения затрат и увеличения выпуска продукции без значительных инвестиций.

Предприятия определят в ходе конкурса "Лучшие практики наставничества", пока их названия неизвестны, добавили в министерстве.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти Карачаево-Черкесии объявили 2023 год Годом развития промышленности. Власти КЧР сфокусируются на создании новых рабочих мест, развитии реального сектора экономики, а также поддержке малого и среднего бизнеса.

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