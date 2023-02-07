Москва призвала россиян не ездить в сейсмоопасные места Турции

Россиянам следует отказаться от поездок из-за угроз землетрясений.
Из-за повышенной сейсмической активности в ряде турецких регионов россиянам не рекомендовано посещать места, где произошло землетрясение, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
В список вошли провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп.
Также в ведомстве заявили, что самостоятельные путешественники по всем интересующим вопросам могут обратиться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", масштабное землетрясение охватило юго-восток Турции. Жертвами стихийного бедствия стали тысячи человек.