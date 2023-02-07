"Конец света" в метро Тбилиси объяснили техническими причинами

7 фев. 13:29

Падение напряжения вызвало проблемы в "подземке" грузинской столицы.

Тбилисское метро сегодня утром погрузилось во тьму. В "подземке" также не работали эскалаторы, наблюдались проблемы с движением поездов.

Видеозаписи ЧП пассажиры распространили в интернете.

Что случилось?

В Тбилисской транспортной компании рассказали, что причина инцидента заключалась в падении напряжения, передает Sputnik Грузия.

По словам представительницы компании, технические неполадки отразились на движении поездов и работе эскалаторов.

"Не прислоняться!"

Чуть позже Тбилисской транспортной компании пришлось объясняться в связи с еще одним происшествием: судя по видеозаписям, появившимся в сети, в некоторых вагонах во время движения поезда в тоннелях были широко распахнуты двери.

Руководство метро разбирается в случившемся и обещает установить причину, передает "Новости Грузия".

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в декабре из-за технических проблем временно останавливалась Сабурталинская линия Тбилисского метро.

В начале месяца мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал масштабное обновление инфраструктуры на более чем половине станций. По его словам, к участию в тендере будут допущены иностранные компании с опытом работы в метрополитене, так как грузинские подрядчики неоднократно демонстрировали свою некомпетентность.