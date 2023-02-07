"Конец света" в метро Тбилиси объяснили техническими причинами

Тбилисское метро сегодня утром погрузилось во тьму. В "подземке" также не работали эскалаторы, наблюдались проблемы с движением поездов.
Видеозаписи ЧП пассажиры распространили в интернете.
Что случилось?
В Тбилисской транспортной компании рассказали, что причина инцидента заключалась в падении напряжения, передает Sputnik Грузия.
По словам представительницы компании, технические неполадки отразились на движении поездов и работе эскалаторов.
"Не прислоняться!"
Чуть позже Тбилисской транспортной компании пришлось объясняться в связи с еще одним происшествием: судя по видеозаписям, появившимся в сети, в некоторых вагонах во время движения поезда в тоннелях были широко распахнуты двери.
Руководство метро разбирается в случившемся и обещает установить причину, передает "Новости Грузия".
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в декабре из-за технических проблем временно останавливалась Сабурталинская линия Тбилисского метро.
В начале месяца мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал масштабное обновление инфраструктуры на более чем половине станций. По его словам, к участию в тендере будут допущены иностранные компании с опытом работы в метрополитене, так как грузинские подрядчики неоднократно демонстрировали свою некомпетентность.