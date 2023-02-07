Советник дагестанской энергокомпании может стать главным расхитителем электроэнергии

7 фев. 13:10

В скором времени Ленинский районный суд Махачкалы рассмотрит уголовное дело в отношении советника частной энрегосетевой компании, подозреваемого в хищении многомиллионных средств, выплаченных за потребление электричества.

Дагестанские следователи заподозрили советника махачкалинской частной энрегосетевой компании "Электрон" в масштабном хищении электроэнергии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Обвиняемый в 2020 году совместно с зависимым от него и.о. гендиректора компании "Электрон" и сетевой организации "ДагЭнерЖи" разработал план, позволяющий подельникам похищать средства, поступающие от продажи электроэнергии, что позволило им по ноябрь 2021 года продать жителям Дагестана более 190 млн кВт/ч электроэнергии без договора купли-продажи с "Россети Северный Кавказ", передает "АиФ-Дагестан".

В энергоснабжающей компании имущественный вред оценили в сумму более 800 млн рублей, после чего правоохранители предъявили советнику компании обвинение по статьям "мошенничество" и "легализация денежных средств". В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, которое направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Махачкалы.

Расследование в отношении его соучастника продолжается.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что "Россети" за три года приведут в порядок 66 подстанций и линий электропередачи в Дагестане, что позволит модернизировать и обеспечить надежность практически всего электросетевого комплекса республики.