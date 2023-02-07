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Депутаты партии Саакашвили начинают бойкотировать парламент

Депутаты партии Саакашвили начинают бойкотировать парламент
Они пытаются добиться освобождения бывшего президента.

Депутаты самой мощной оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение" ответили бойкотом на отказ Тбилисского суда отпустить на свободу экс-президента Михаила Саакашвили.

Глава политсовета ЕНД Леван Бежашвили на брифинге сообщил, что фракция отказывается от участия в работе парламента, сейчас ее члены рассматривают возможность сдачи мандатов.

По его словам, ЕНД также уговаривает остальные фракции присоединиться к бойкоту работы в парламенте, передает "Интерфакс".

Подготовка акции протеста

Кроме того, оппозиционеры традиционно готовятся провести акцию протеста "на земле", а точнее - в центре столицы у здания Госканцелярии.

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне суд отказался удовлетворить ходатайство защиты об отсрочке или отмене наказания для Саакашвили. После огласки решения председатель ЕНД Леван Хабеишвили пообещал, что "беззаботной жизни" у правящей партии "Грузинская мечта" больше не будет.

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