Депутаты партии Саакашвили начинают бойкотировать парламент

7 фев. 12:48

Они пытаются добиться освобождения бывшего президента.

Депутаты самой мощной оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение" ответили бойкотом на отказ Тбилисского суда отпустить на свободу экс-президента Михаила Саакашвили.

Глава политсовета ЕНД Леван Бежашвили на брифинге сообщил, что фракция отказывается от участия в работе парламента, сейчас ее члены рассматривают возможность сдачи мандатов.

По его словам, ЕНД также уговаривает остальные фракции присоединиться к бойкоту работы в парламенте, передает "Интерфакс".

Подготовка акции протеста

Кроме того, оппозиционеры традиционно готовятся провести акцию протеста "на земле", а точнее - в центре столицы у здания Госканцелярии.

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне суд отказался удовлетворить ходатайство защиты об отсрочке или отмене наказания для Саакашвили. После огласки решения председатель ЕНД Леван Хабеишвили пообещал, что "беззаботной жизни" у правящей партии "Грузинская мечта" больше не будет.