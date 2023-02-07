К летнему сезону аудиогиды поведут туристов по новым маршрутам Сочи

7 фев. 12:32

Уже к летнему туристическому сезону в курортном городе Сочи заработают новые самостоятельные туристические маршруты, путеводителем на которых вступит аудигид.

Туристов, которые нынешним летом приедут на отдых в кубанский город-курорт Сочи, ждут приятные новшества – они смогут самостоятельно отправиться на экскурсию по любому из сети новых городских маршрутов, а экскурсоводом на них будет работать аудиогид, рассказали в пресс-службе администрации города.

Маршруты будут проложены в пределах городской черты и снабжены удобной инфраструктурой, которая позволит в подробностях ознакомиться со знаковыми историческими местами города, объединенными под общим названием "Городские легенды", передает РИА Новости.

Также для удобства туристов городские власти обновят навигацию на всех туристических тропах, добавили в горадминистрации.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что несмотря на межсезонье, в санаториях Сочи царит непривычное оживление – они заполнены желающими поправить здоровье, что совсем не характерно для февраля.