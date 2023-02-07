Порты Юга России ставят новые рекорды по выгрузке составов

7 фев. 11:57

Российский перевозчик – компания "Российские железные дороги" – наращивает объемы выгрузки в портах на юге России.

В январе 2023 года среднесуточная выгрузка на Северо-Кавказской железной дороге "СКЖД" выросла до 7,06 тыс вагонов, а 70% пришлось на припортовые станции магистрали, - сообщили в компании.

Первый рекорд был достигнут 3 января на станции Вышестеблиевская в кубанском порту Тамань – там было выгружено 2,7 тыс вагонов, а на станции Кавказ (порт Кавказ) 31 января выгрузили 257 вагонов, передает "Интерфакс".

Что касается СКЖД в целом, то 18 января здесь добились абсолютного рекорда по выгрузке, когда было обслужено 7,621 тыс вагонов с грузом.

Достичь таких результатов удалось, развивая железнодорожную инфраструктуру на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Эта работа продолжится: в скором времени будут реконструированы станции Тимашевская, Тихорецкая, Крымская, Ея, Новороссийск, Сальск, также помимо путей на них будут построены новые приемо-отправочные парки.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в нынешнем 2023 году "Уралхим" запустит в Тамани морской порт для отгрузки аммиака.