Российский бизнесмен поможет району в Дагестане с "острыми проблемами"

7 фев. 11:48

Сулейман Керимов выделит большую сумму денег Докузпаринскому району.

Предприниматель Сулейман Керимов решил передать 100 млн рублей властям Докузпаринского района, пишет пресс-служба местной администрации.

Ранее сенатор от Дагестана провел встречу с руководителем муниципального образования Магомедом Шамиловых, в ходе которой были затронуты вопросы, связанные с развитием района. Шамилов повествовал о сложностях в регионе.

Под конец встречи Керимов заявил, что поможет району с решением "острых проблем" передачей 100 млн рублей.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", бизнесмен перевел 750 млн рублей на строительство мечети имени пророка Мухаммеда в Махачкале.