Вербовщиков боевиков задержали в России

7 фев. 11:14

Ячейка "Катиба Таухид валь-Джихад разгромлена.

В Красноярске и Москве ликвидировали ячейку запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", сообщает ЦОС ФСБ.

Отмечается, что члены ячейки занимались вербовкой в ряды террористов, которые затем отправлялись в Сирию. Также они организовывали финансовую помощь для боевиков и призывали к терроризму.

В ведомстве добавили, что сотрудники изъяли у задержанных пропагандистские материалы, мобильные телефоны, флешки и банковские карты.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Крыму осудили пятерых членов экстремистской группировки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).