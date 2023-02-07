Непогода вынудила водителей на Кавказе укрыться в пунктах обогрева

7 фев. 11:00

Непрекращающиеся снегопады заставили спасателей развернуть пункты обогрева для водителей на основных трассах Кавказа – Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали.

На двух основных трассах Кавказа – Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию и Грузию, и Транскавказской магистрали, ведущей из России в Южную Осетию, продолжаются обильные снегопады. Чтобы водители большегрузов, ожидающие открытия дорог в Северной Осетии, смогли согреться и принять горячую пищу, спасатели развернули на них пункты обогрева, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной Осетии.

Такие пункты заработали на российской стороне вблизи пункта пропуска Верхний Ларс на Военно-Грузинской дороге и на Транскавказской магистрали, сообщили в региональном управлении МЧС, передает "Интерфакс".

Пока прогнозы синоптиков неутешительные – когда прекратятся снегопады, точного прогноза нет, число большегрузов, застрявших в пути из-за непогоды, продолжает увеличиваться.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", движение на участке Гудаури – Коби Военно-Грузинской дороги запретили для всех видов транспорта еще в воскресенье, 5 февраля, а движение по Транскаму было закрыто на следующий день, в понедельник, 6 февраля.