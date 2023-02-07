Особое приложение предотвратит распространение фейков о землетрясении в Турции

7 фев. 10:58

Приложение-антифейк для борьбы с дезинформацией о землетрясении создали в Турции.

В Турции запущено специальное приложение для борьбы с фейковыми сообщениями про землетрясение, об этом рассказал глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По его словам, с помощью загруженного на смартфон приложения можно будет проверить подозрительные публикации о трагедии и пожаловаться на них, передает Anadolu.

Разрушительное землетрясение в Турции

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне в Турции в провинции Кахраманмараш произошло страшное землетрясение, магнитудой 7,7. В результате него, по последним данным Управления по ЧС страны (AFAD), погиб 3381 человек, ранены 20436. Цифры не окончательные - по мере разбора завалов списки будут расти.

Спасательная операция

В поисково-спасательных операциях, кроме турецких спасателей, задействованы специалисты из разных стран мира, включая Россию, Азербайджан и Грузию.

Траур

Президент Турции накануне объявил в стране общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.