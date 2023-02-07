Особое приложение предотвратит распространение фейков о землетрясении в Турции

В Турции запущено специальное приложение для борьбы с фейковыми сообщениями про землетрясение, об этом рассказал глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
По его словам, с помощью загруженного на смартфон приложения можно будет проверить подозрительные публикации о трагедии и пожаловаться на них, передает Anadolu.
Разрушительное землетрясение в Турции
Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне в Турции в провинции Кахраманмараш произошло страшное землетрясение, магнитудой 7,7. В результате него, по последним данным Управления по ЧС страны (AFAD), погиб 3381 человек, ранены 20436. Цифры не окончательные - по мере разбора завалов списки будут расти.
Спасательная операция
В поисково-спасательных операциях, кроме турецких спасателей, задействованы специалисты из разных стран мира, включая Россию, Азербайджан и Грузию.
Траур
Президент Турции накануне объявил в стране общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.