ЕС назвал исключения из потолка цен на российские нефтепродукты

7 фев. 10:27

Еврокомиссия определила случаи, в которых ценовой потолок действовать не будет.

Потолок цен не будет распространяться на два вида нефтепродуктов, сделанных из российской нефти. Соответствующие обновления Еврокомиссия внесла в свои пояснения.

Согласно первому из них, ценовой потолок не применяется к продукту, который возник в результате переработки российского продукта в третьей стране, а именно смешения его с продуктом из другой страны.

Из второго обновления следует, что предельная цена не используется в отношении продуктов из российской нефти, "существенно преобразованных" в третьей стране.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Совет Евросоюза ввел ценовой потолок 4 февраля. Если говорить точнее, то речь идет о двух потолках. Первый - $45 - распространяется на нефтепродукты, которые стоят дешевле сырой нефти, это топочный мазут и нафта. Второй - $100 - установлен для веществ, стоят дороже сырой нефти (дизель и керосин).