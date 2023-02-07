РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЕС назвал исключения из потолка цен на российские нефтепродукты

ЕС назвал исключения из потолка цен на российские нефтепродукты
Еврокомиссия определила случаи, в которых ценовой потолок действовать не будет.

Потолок цен не будет распространяться на два вида нефтепродуктов, сделанных из российской нефти. Соответствующие обновления Еврокомиссия внесла в свои пояснения.

Согласно первому из них, ценовой потолок не применяется к продукту, который возник в результате переработки российского продукта в третьей стране, а именно смешения его с продуктом из другой страны.

Из второго обновления следует, что предельная цена не используется в отношении продуктов из российской нефти, "существенно преобразованных" в третьей стране.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Совет Евросоюза ввел ценовой потолок 4 февраля. Если говорить точнее, то речь идет о двух потолках. Первый - $45 - распространяется на нефтепродукты, которые стоят дешевле сырой нефти, это топочный мазут и нафта. Второй - $100 - установлен для веществ, стоят дороже сырой нефти (дизель и керосин).

1360 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version