Телефонные террористы взялись за суды Минеральных Вод

7 фев. 10:30

Утро в Минераловодском округе Ставрополья сегодня снова началось с телефонных звонков, в которых неизвестные предупреждали о минировании на этот раз зданий судов.

Ставропольские Минеральные Воды продолжают засыпать звонками телефонные террористы – сегодня в администрацию округа поступили множественные анонимные звонки о минировании судов, сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Сегодня угрозы касались зданий городского и мирового судов, в которые якобы заложены взрывные устройства, рассказал Сергиенко, добавив, что сотрудники экстренных служб сейчас проводят эвакуацию сотрудников судов и посетителей, передает "Интерфакс".

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в течение последнего времени власти Ставрополья неоднократно получали анонимные сообщения о минировании школ, судов и других социальных учреждений. Так, накануне анонимы "заминировали" все школы Кисловодска. При проверке экстренных служб эти сообщения не подтвердились.