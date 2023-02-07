Из Баку вылетел самолет с помощью для Турции

7 фев. 10:14

Необходимое снаряжение и оборудование было отправлено по поручению Ильхама Алиева.

Еще один самолет с нужным для ликвидации последствий масштабного землетрясения оборудованием отправился в Турцию по инициативе Ильхама Алиева.

Как пишет Trend, в город Адана прибудет бригада полевого госпиталя МЧС из 41 человека, которая отправится в зону стихийного бедствия. На этом помощь Азербайджана для Турции не закончится.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", президент Азербайджана поручил оказать Турции всю необходимую помощь для устранения последствий крупного землетрясения.