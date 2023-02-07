В Краснодарском крае выпал первый снег

7 фев. 10:02

Минувшей ночью на Краснодарский край обрушился снегопад, впервые за всю зиму здесь установился стабильный снежный покров, что сразу сказалось на движении транспорта.

Минувшей ночью в столице Кубани, как и во многих регионах края, выпал по сути первый за всю зиму устойчивый снег, что тут же привело к ступору в работе коммунальщиков – транспорт в Краснодаре встал в километровых пробках.

Ряд улиц краевого центра практически заблокированы девятибалльными заторами несмотря на то, что ночью их чистили от снега 39 комбинированных машин, находящихся в ведении управляющих компаний и коммунальщиков, передает "АиФ-Юг".

Не лучше ситуация и на главной трассе региона М4 "Дон" – движение на федеральной автодороге усложнено в сторону Геленджика, а для грузовиков оно ограничено. В местном ГИБДД уже попросили автовладельцев отказаться от поездок на личном транспорте.

Ситуацию осложняет и сильный ветер, бушующий в Новороссийске и Анапе – по прогнозам синоптиков, он сохранится как минимум до 8 февраля. В порывах северо-восточный ветер будет достигать 30-34 м/с, а в некоторых районах он усилится до 38 м/с. По краю холодно – днем обещают не больше 3-8 градусов со знаком минус, такая температура непривычна для жителей региона. Неспокойно и на море - высота волн в отдельных местах черноморского побережья достигает 2,5 м.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что регионы Северного Кавказа ждет снежная и холодная неделя. Установится ненастная погода, будет идти сильный снег и установится ураганный ветер.