Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе

7 фев. 9:23

Столичный регион сегодня ждет погожий февральский день, будет прохладно, но без снега, пообещали в центре погоды "Фобос".

Столичный регион сегодня будет находиться в центре антициклона, что скажется и на погоде в регионе, - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Москве и Московской области будет преобладать облачная, но спокойная погода, осадков не ожидается, а температура воздуха днем в столице составит около пяти градусов мороза, что на фоне безветрия будет ощущаться вполне комфортно, хотя будет скользко, сообщил Леус, передает РИА Новости

По области будет чуть холоднее – до восьми градусов мороза.

Ветер будет теплым, южным и очень слабым – от 1 до 6 метров в секунду, а вот давление будет существенно выше нормы и составит 766 мм ртутного столба.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что погода в столичном регионе после потепления вернется к средним показателям февраля.