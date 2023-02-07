В Махачкале начали выплачивать компенсации жителям сгоревших квартир

7 фев. 7:28

Единовременные выплаты к настоящему времени уже получили 11 собственников.

Жители Махачкалы, чье жилье пострадало в результате произошедшего в конце января пожара, получили первые компенсации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Единовременные выплаты в размере от 30 тыс рублей предоставила до проведения оценки нанесенного ущерба компания "Газпром межрегионгаз Махачкала". Средства получили 11 собственников квартир.

Для того, чтобы объективно определить размер помощи, социальная комиссия совместно с представителями городской администрации разделила пострадавших на три группы. Первой категории было решено выплатить по 100 тыс рублей, второй – по 50 тыс рублей, третьей – по 30 тыс рублей. В первую категорию также попал один пострадавший с ожогами, он получит 150 тыс рублей.

В общей сложности материальную помощь оказали 15 гражданам. Сумма оказания благотворительной помощи от компании "Газпром" составила 770 тыс рублей.

В настоящее время власти Махачкалы также рассматривают вопрос оказания помощи пострадавшим малоимущим гражданам. Средства в размере 770 тыс рублей планируется привлечь из резервного фонда в размере 770 тыс рублей.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 26 января произошел пожар в одном из многоэтажных домов Махачкалы. ЧП случилось вследствие повышения газового давления.