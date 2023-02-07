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Воспоминания о Расуле Гамзатове начнут собирать в Дагестане 

Воспоминания о Расуле Гамзатове начнут собирать в Дагестане 
В Дагестане начали собирать воспоминания о поэте Расуле Гамзатова. Планируется, что впоследствии из полученных материалов будет создан  культурно-информационный портал. 

Специальный бот был запущен в Дагестане для сбора воспоминаний и историй о народном поэте Дагестана Расуле Гамзатове.

Впоследствии из полученных данных будет создан самостоятельный культурно-информационный портал. Акция приурочена к 100-летию поэта. 

"Планируется записать эксклюзивные видео с переводчиками, друзьями, членами семьи и коллегами. Для сбора воспоминаний и историй о поэте запущен бот обратной связи", - поделился в беседе с ТАСС руководитель Центра управления регионом Дагестана Султан Абдуралимов. 

По его словам, в настоящее время уже собрана серия архивных видео поэта, фотографий с его стихами, записи песен на его произведения и новости в честь Года празднования 100-летия Расула Гамзатова. 

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Дагестане состоится конкурс англоязычного перевода поэзии Гамзатова.

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