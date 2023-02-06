Число жертв землетрясения в Турции растет и превысило 2,3 тысячи

6 фев. 23:52

В результате землетрясения в Турции погибли более 2,3 тысяч человек, число раненых перевалило за 13 тысяч.

Количество жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 2,3 тыс человек, рассказа представитель Управления по ЧС (AFAD) Орхан Татар.

По его словам, стихийное бедствие унесло жизни 2316 человек.

Еще 13293 были ранены, уточнил Татар.

Отметим, что, так как спасательная операция продолжается, то эти данные - не окончательные.

В частности, как сообщает АТОР, по информации источников ассоциации и СМИ, в результате обрушения гостиницы Isias Hotel в Адыямане под завалами находится часть группы, состоявшей из 43 русскоговорящих гидов. Они приехали сюда из разных городов для повышения квалификации.

Кроме Адыямана, в результате толчков обрушились отели в Малатье, Кахраманмараше и Антакье, добавили в организации. Под их завалами тоже могут находиться люди.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в Турции объявлен семидневный общенациональный траур.