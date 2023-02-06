Глава ЕНД пообещал лишить "Грузинскую мечту" беззаботной жизни

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" в ответ на отказ освободить Михаила Саакашвили начинает действовать в режиме ЧС. Такое заявление сделал избранный недавно ее новый председатель Леван Хабеишвили.
По его словам, ЕНД уходит из парламента, передает "Новости-Грузия".
Оппозиционер предупредил правящую партию "Грузинская мечта", что "беззаботной жизни" у нее больше не будет, так как Саакашвили в любой момент может умереть.
Хабеишвили уточнил, что координироваться протесты будет из Тбилиси и призвал представителей региональных отделений завтра приехать в столицу, чтобы вместе решить, что делать дальше.
Пока Хабеишвили выступал на брифинге, другие представители партии устроили митинг у дома, где живет премьер Ираклий Гарибашвили.
Как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня Тбилисский городской суд отказал экс-президенту Михаилу Саакашвили в отмене или отсрочке наказания.