Глава ЕНД пообещал лишить "Грузинскую мечту" беззаботной жизни

6 фев. 23:27

После отказа суда освободить Михаила Саакашвили его партия резко меняет курс на чрезвычайный - и уходит из парламента.

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" в ответ на отказ освободить Михаила Саакашвили начинает действовать в режиме ЧС. Такое заявление сделал избранный недавно ее новый председатель Леван Хабеишвили.

По его словам, ЕНД уходит из парламента, передает "Новости-Грузия".

Оппозиционер предупредил правящую партию "Грузинская мечта", что "беззаботной жизни" у нее больше не будет, так как Саакашвили в любой момент может умереть.

Хабеишвили уточнил, что координироваться протесты будет из Тбилиси и призвал представителей региональных отделений завтра приехать в столицу, чтобы вместе решить, что делать дальше.

Пока Хабеишвили выступал на брифинге, другие представители партии устроили митинг у дома, где живет премьер Ираклий Гарибашвили.

Как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня Тбилисский городской суд отказал экс-президенту Михаилу Саакашвили в отмене или отсрочке наказания.