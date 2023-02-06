Названа средняя зарплата для получения ипотеки в СКФО

6 фев. 23:22

Специалисты портала "Сравни" опубликовали список регионов со средними зарплатами для оформления ипотеки в российских регионах.

Аналитики вычислили средний ежемесячный платеж на основе данных Росстата о средней стоимости новостроек.

Меньше всего копить на ипотеку нужно в Кабардино-Балкарии - 29 095 рублей в месяц. Тройку также вошли Дагестан - 37 803 рублей и Карачаево-Черкесия - 38 818 рублей.

Кроме того, в рейтинг регионов, где нужно больше всего зарабатывать для покупки квартиры в ипотеку, вошли Москва - 301 074 рублей, Санкт-Петербург - 193 417 рублей и Ленинградская область - 162 844 рублей.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в стране вырос спрос на специалистов, не имеющих опыта работы.