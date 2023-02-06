Видео: дом развалился в прямом эфире в Турции

6 фев. 22:56

Оператор турецкого телеканала случайно снял обрушение дома.

Обрушение дома в прямом эфире произошло в турецкой Малатье сегодня вечером.

ЧП случилось уже во время поисково-спасательной операции после землетрясения. Корреспондент рассказывал о текущей ситуации, когда вокруг раздались крики. Оказалось, это развалилось стоявшее поодаль здание.

Как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня утром в Турции произошло страшное землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия афтершоков.

По последним данным AFAD, трагедия унесла жизни 1762 человек, ранены 12068, извлечены из-под завалов 6445. Подземные толчки уничтожили 5606 домов.

Президент объявил в Турции семидневный траур.