Видео: дом развалился в прямом эфире в Турции

Оператор турецкого телеканала случайно снял обрушение дома.
Обрушение дома в прямом эфире произошло в турецкой Малатье сегодня вечером.
ЧП случилось уже во время поисково-спасательной операции после землетрясения. Корреспондент рассказывал о текущей ситуации, когда вокруг раздались крики. Оказалось, это развалилось стоявшее поодаль здание.
Как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня утром в Турции произошло страшное землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия афтершоков.
По последним данным AFAD, трагедия унесла жизни 1762 человек, ранены 12068, извлечены из-под завалов 6445. Подземные толчки уничтожили 5606 домов.
Президент объявил в Турции семидневный траур.