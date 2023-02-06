Специальная комиссия продолжает работу над демаркацией границы России и Казахстана

6 фев. 21:58

Российско-казахстанская комиссия по демаркации провела заседание в Москве.

В МИД РФ рассказали о прошедшем в Москве 125-м заседании двусторонней демаркационной комиссии. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Заседание стартовало 30 января, оно завершилось 3 февраля.

Его участники продолжили разрабатывать проекты документов, связанных с демаркацией госграницы.

В числе прочего стороны обсуждали способы обозначения границы на различных участках.

Очередное, 126-е заседание примет в текущем месяце Казахстан.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. В Астане уточнили, что РФ и РК ведут взаимодействие на настолько высоком уровне, что особая структура для этого больше не нужна: казахстанским предпринимателям обеспечены все условия для сотрудничества на российском направлении.