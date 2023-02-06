ЮФУ избавят от аварийного здания

6 фев. 22:52

Комплекс зданий Южного федерального университета в Ростов-на-Дону станет компактнее – его избавят от ветхого здания архива.

Донские строители планируют снести в центре города аварийное здание ЮФУ, сообщает сайт горадминистрации Ростова-на-Дону.

Строение старое и аварийное, по назначению оно уже давно не используется, хотя какое-то время в нем частично хранился архив вуза, передает "АиФ-Ростов".

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ЮФУ. Будет ли на месте сносимого здания построен новый корпус, в университете не сообщили.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", горадминистрация донской столицы дала разрешение на строительство в центре города "многофункционального здания делового управления с помещениями под общепит и магазины с подземной парковкой". Строить его будет ростовская компания "Новотекс".