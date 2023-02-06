Лайнеры Air Astana снова будут летать в Пекин из Астаны

6 фев. 22:22

Уже 18 марта по маршруту Астана-Пекин-Астана после долгого перерыва отправится в полет пассажирский лайнер казахстанской авиакомпании Air Astana.

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 18 марта возобновляет авиарейсы между столицами Казахстана и Китая, летать по маршруту будет аэробус A321LR, и на первых порах авиаперевозки будут проходить два раза в неделю, по средам и субботам.

В летний период частота рейсов будет увеличена, со 2 марта авиакомпания увеличивает частоту полетов в Пекин из Алматы до четырех раз в неделю, а в летний сезон они станут ежедневными. Помимо Airbus A321LR, между Алматой и Пекином будут летать и Airbus A321neo, передает "АиФ-Казахстан".

В летний период спрос на перевозки из Казахстана в столицу Китая традиционно растет, особенно у бизнесменов и туристов, что и объясняет сезонное увеличение числа авиарейсов, пояснил вице-президент по маркетингу и продажам авиакомпании Air Astana Адель Даулетбек.

Полеты из Алматы в Пекин возобновились с 22 ноября 2022 года, после более чем двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что аэропорт Астаны впервые за пять лет вышел на прибыль – за минувший год ее сумма превысила 5 млрд тенге, а перевез он свыше 6 млн пассажиров.